Puglia: ok Regione al subentro di FS Sud Est Srl nelle Ferrovie del Sud Est -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 'Abbiamo tenuto conto di un confronto ampio che ha coinvolto istituzioni, lavoratori e operatori del settore - chiarisce l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilita', Raffaele Piemontese - Il nostro compito e' stato quello di tenere insieme il rispetto delle regole, la tutela del lavoro e il diritto dei cittadini a un servizio essenziale'. Il provvedimento regionale consente il passaggio integrale dei contratti di servizio ferroviari e automobilistici, della gestione dell'infrastruttura e dei 21 programmi di investimento finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei - inclusi FSC, FESR e PNRR - senza modifiche nelle condizioni e senza interruzioni operative. Si tratta di interventi strategici, in molti casi gia' in fase avanzata e con scadenze ravvicinate, che riguardano l'ammodernamento della rete, l'elettrificazione, il rinnovo dell'armamento ferroviario, l'installazione di tecnologie per la sicurezza della circolazione e l'acquisto di nuovo materiale rotabile.

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(RADIOCOR) 19-04-26 18:08:56 (0423)PA 5 NNNN