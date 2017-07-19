Puglia: ok legge sistema integrato di educazione e istruzione nascita a 6 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - Il consiglio regionale della Puglia ha approvato il Disegno di legge che disciplina il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni. Il provvedimento segna una svolta nelle politiche educative regionali perche', dando attuazione al Dlgs 65/2017, promuove la piena continuita' pedagogica tra servizi educativi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia. La riforma punta a superare le disuguaglianze territoriali, economiche e sociali che ostacolano le pari opportunita' di accesso ai servizi educativi. La legge porta a compimento il passaggio delle politiche rivolte a minori da zero a sei anni dal campo delle politiche sociali a quelle dell'educazione e dell'istruzione. Si tratta di una trasformazione culturale di grande impatto con cui si punta a garantire l'accesso ai servizi non piu' solo come risposta a un bisogno sociale ma come diritto universale dei bambini e delle bambine.

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