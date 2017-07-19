Puglia: ok legge sistema integrato di educazione e istruzione nascita a 6 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - Tra le principali innovazioni figurano il riconoscimento normativo dei Poli per l'infanzia, destinati ad accogliere bambine e bambini dai tre mesi ai sei anni in un percorso educativo unitario; la disciplina dei Coordinamenti pedagogici territoriali, chiamati a garantire la qualita' e l'integrazione del sistema; la valorizzazione degli spazi educativi come elementi qualificanti del progetto pedagogico; il rafforzamento della formazione congiunta del personale educativo e docente. 'Con questa legge - dichiara l'assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza Silvia Miglietta - portiamo a compimento una riforma lungamente attesa che mette a sistema i servizi educativi per l'infanzia nel segno della continuita' pedagogica. Garantire servizi educativi di qualita' fin dai primi mesi di vita significa offrire pari opportunita' di crescita, sostenere le famiglie e rafforzare le politiche di contrasto alla poverta' educativa, intervenendo la' dove si costruiscono le basi dello sviluppo personale, culturale e sociale'.

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