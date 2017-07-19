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            Puglia: ok Giunta programma sperimentale 'Laboratorio Citta' Vecchia' Taranto

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Immobili pubblici e privati da riattivare, nuove attivita' da insediare e un modello di rigenerazione da sperimentare a Taranto per poi poterlo replicare in altri territori pugliesi. La giunta della Regione Puglia ha approvato 'Laboratorio Citta' Vecchia', il programma sperimentale nato per accompagnare la riattivazione economica e sociale degli spazi pubblici sottoutilizzati della Citta' Vecchia di Taranto. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Regione Puglia e Comune di Taranto e mette insieme patrimonio pubblico, sostegno all'imprenditorialita', formazione, accompagnamento e strumenti di agevolazione. L'idea e' superare la logica della semplice riqualificazione degli immobili e costruire, attorno agli spazi disponibili, le condizioni perche' possano nascere attivita' capaci di produrre lavoro, servizi e nuova vitalita' per il quartiere.

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            (RADIOCOR) 06-09-26 12:58:02 (0253)PA 5 NNNN

              


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