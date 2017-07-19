Puglia: ok Giunta programma sperimentale 'Laboratorio Citta' Vecchia' Taranto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Il programma si inserisce nel percorso gia' avviato dal Comune di Taranto con l'individuazione di dodici immobili di proprieta' comunale nella Citta' Vecchia, destinati, attraverso procedure a evidenza pubblica che hanno lo scopo di sostenere finanziariamente nuove attivita' economiche, commerciali e artigianali. La disponibilita' degli spazi sara' affiancata da un insieme coordinato di strumenti e servizi regionali, nella convinzione che la semplice disponibilita' di un immobile non sia sufficiente a produrre una rigenerazione duratura. Il provvedimento prevede, esclusivamente nell'ambito del 'Laboratorio Citta' Vecchia', un ampliamento delle tipologie di attivita' che potranno accedere alle opportunita' del bando NIDI JTF.

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