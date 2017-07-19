Puglia: ok giunta due provvedimenti a sostegno di imprese e 'Made in Puglia'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Un doppio intervento strategico per spingere la competitivita' del sistema produttivo pugliese, rafforzare la presenza delle Pmi sui mercati esteri e valorizzare il territorio come leva di attrazione per investimenti e sviluppo. La giunta regionale della Puglia approva due provvedimenti che, in maniera complementare, puntano a consolidare il posizionamento del 'Made in Puglia' a livello internazionale e a promuovere il territorio come ecosistema dinamico e attrattivo. Il primo intervento riguarda il programma 'Puglia Going Global', con cui la Regione da' attuazione all'Azione 3.5 del POC Puglia 2014-2020, destinando circa 1,099 milioni di euro al rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Il secondo provvedimento disciplina invece, per l'annualita' 2027, i criteri di assegnazione dei contributi regionali destinati a iniziative di marketing territoriale, attrazione degli investimenti e promozione del 'Made in Puglia', per una dotazione complessiva di 200.000 euro.

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