Puglia: ok giunta Ddl Aree Idonee per installazione impianti fonti rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - La giunta regionale della Puglia ha approvato lo schema del disegno di legge per la individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

La norma nazionale ha definito una serie di Aree Idonee (come aree industriali, aree portuali, cave, discariche, aree nei pressi della rete autostradale e molte altre). Posto che le Aree definite dallo Stato non possono essere ridotte dalle Regioni, a queste ultime e' imposto l'obbligo di individuare Aree aggiuntive. La Giunta quindi nello SDL licenziato e inviato al Consiglio per l'iter di approvazione, ha dato seguito all'indicazione del legislatore, ma ha inteso limitare tali Aree aggiuntive, nella consapevolezza che la Puglia presenta gia' un volume di iniziative nel settore considerevole.

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