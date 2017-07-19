Puglia: ok giunta a piano di riparto di 44 mln per indennita' di Pronto Soccorso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - La giunta regionale pugliese ha assegnato alle aziende sanitarie pugliesi i fondi per il pagamento delle indennita' di Pronto Soccorso. Si tratta di 21 milioni e 188mila euro relativi al conguaglio 2023/2024 e al pagamento delle indennita' relative al 2025. E' inoltre stato quantificato il riparto previsionale del 2026 che ammonta a 23 milioni di euro. Le delibere, distinte per il personale del Comparto e per la Dirigenza medica, sono state proposte dell'Assessore alla Salute e al Benessere Donato Pentassuglia e recepiscono gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali il 9 aprile 2025, dando cosi' attuazione alle normative nazionali mirate a compensare le particolari condizioni di lavoro del personale dipendente che lavora nei servizi di Pronto Soccorso.

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