Puglia: ok avviso co-progettazione percorsi formativi on the job per stranieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - La Regione Puglia ha approvato l'avviso pubblico di co-progettazione per l'attivazione l'attivazione di percorsi formativi on the job, nella forma di tirocini extra curriculari. L'intervento, finanziato nell'ambito del progetto Su.Pr.Eme.2 a valere sul PN Inclusione 2021-2027 (FSE+), e' finalizzato a favorire il reskilling e l'upskilling e a migliorare l'occupabilita' dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e residenti in provincia di Foggia, in settori diversi dall'agricoltura. La misura prevede uno stanziamento complessivo di 364.000 euro ed e' rivolta agli enti del Terzo settore interessati a partecipare al percorso di co-progettazione.

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