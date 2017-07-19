Puglia: nuova piattaforma digitale interregionale volontariato 'Terzo Spazio'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Dalla comune visione e strategia dei Centri di Servizio al Volontariato di Puglia e Basilicata nasce ufficialmente 'Terzo Spazio', una piattaforma online, viva e inclusiva, progettata per far incontrare persone, volontari, enti, imprese e reti sociali, stimolando la cittadinanza attiva e la costruzione di legami solidali su scala interregionale. Il nome del portale racchiude un concetto aderente all'universo a cui si rivolge.

Se il termine 'Spazio' evoca immediatamente l'apertura, l'accoglienza, la flessibilita' e la condivisione di un luogo - sia fisico che virtuale - in cui ascoltarsi e collaborare, la parola 'Terzo' richiama direttamente il Terzo Settore, ponendosi contestualmente come un punto di vista alternativo, civico e sociale, capace di tracciare una via diversa e maggiormente efficace rispetto ai tradizionali canali del pubblico e del privato.

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