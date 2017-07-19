Puglia: nuova piattaforma digitale interregionale volontariato 'Terzo Spazio' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - 'Questa piattaforma rappresenta una grande opportunita' di incontro fra chi desidera mettersi a disposizione e le organizzazioni del Terzo Settore che ricercano volontari e costituisce un passo concreto verso una rete interregionale del volontariato capace di superare i confini amministrativi per mettere in comune energie, idee e progetti. Terzo Spazio si inserisce in questo quadro come strumento di innovazione sociale. E' una bacheca digitale dove le organizzazioni possono pubblicare annunci per la ricerca di volontari, specificando il tipo di attivita', le competenze richieste, i tempi e i luoghi e dove le cittadine e i cittadini possono navigare tra le opportunita' e candidarsi per quelle piu' affini ai propri interessi e disponibilita''. E' e' il commento della vicepresidente del Consiglio Regionale Elisabetta Vaccarella.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 04-07-26 15:47:15 (0351)PA 5 NNNN