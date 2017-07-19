Puglia: nasce Assoleader nuovo organismo che riunisce 23 Gruppi Azione Locale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Nasce Assoleader Puglia, il nuovo organismo che riunisce i 23 Gruppi di Azione Locale (GAL) della Regione con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i territori, rappresentarne in modo unitario le istanze e costruire una strategia condivisa per lo sviluppo della Puglia. Un passaggio che consolida il ruolo dei GAL come protagonisti della crescita locale e crea un interlocutore unico capace di dialogare con le istituzioni, il sistema produttivo e le comunita', favorendo una programmazione sempre piu' efficace delle politiche di sviluppo. I GAL sono partenariati composti da soggetti pubblici e privati che operano sui territori rurali attraverso l'approccio LEADER, - nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) europea -, promuovendo progetti di sviluppo locale, valorizzazione delle aree interne, sostegno alle imprese, tutela del patrimonio ambientale e culturale e iniziative per il turismo sostenibile e la qualita' della vita delle comunita'.

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