Puglia: nasce Assoleader nuovo organismo che riunisce 23 Gruppi Azione Locale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - 'La nascita di Assoleader Puglia - dichiara l'assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli - rappresenta un risultato importante per l'intero sistema regionale e da' finalmente ai GAL una casa comune nella quale condividere strategie, esperienze e visione. E' uno strumento che abbiamo sostenuto fin dall'inizio del mio mandato perche' crediamo che la capacita' di fare rete sia oggi la vera chiave per rendere piu' efficaci le politiche di sviluppo. Mettere insieme le competenze e le progettualita' dei 23 GAL significa rafforzare la rappresentanza dei territori, migliorare il coordinamento tra pubblico e privato e creare le condizioni per intercettare con maggiore efficacia le opportunita' offerte dai programmi regionali, nazionali ed europei'.

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