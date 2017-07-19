Dati
            Notizie Radiocor

            Puglia: inaugurato il nuovo mercato ortofrutticolo di Andria

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Inaugurato il nuovo mercato ortofrutticolo di Andria. La Regione Puglia ha stanziato 3 milioni e 750 mila euro per la realizzazione dell'opera a cui si e' aggiunto un ulteriore intervento da 300 mila euro, anch'esso finanziato dalla Regione e affidato al Comune di Andria, per il completamento definitivo. I lavori sono stati realizzati da Ferrotramviaria Spa nell'ambito delle opere di interramento della linea ferroviaria, della stazione nel centro urbano di Andria e della costruzione della nuova fermata Andria Nord, opere previste dal Grande Progetto di 'Adeguamento ferroviario dell'Area Metropolitana Nord Barese', finanziato dalla Regione Puglia con 180 milioni di euro complessivi, di cui circa 80 milioni di euro concentrati su Andria.

