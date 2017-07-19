Puglia: inaugurato il nuovo mercato ortofrutticolo di Andria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 'L'apertura di questa struttura logistica - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro - e' particolarmente importante per questa comunita'. Dall'eliminazione di un'interferenza con un cantiere ferroviario, nasce una nuova struttura a servizio non solo della citta' di Andria ma anche dei comuni limitrofi.Viene restituita dignita' anche al lavoro degli operatori che si svegliano la mattina prima di tutti noi per servire le attivita' commerciali dei nostri comuni, i negozi di vicinato, i mercati giornalieri che rappresentano un pezzo di economia della nostra comunita', ma anche un pezzo di sicurezza: le insegne e le vetrine illuminate aiutano a stare insieme, a tenere insieme unita la comunita' pugliese. Ci tenevo ad essere qui oggi - ha concluso Decaro - per stare vicino a una parte della comunita' pugliese, e vicino alla sindaca Bruno, perche' credo che siano i sindaci la parte piu' importante della politica. Sono i politici di prossimita', quelli piu' vicini ai problemi e alle difficolta' ma anche quelli piu' vicini alle aspirazioni dei cittadini'.

