Puglia: gia' impegnati circa 3 mln per 51 Comuni virtuosi raccolta differenziata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Sono 62 i Comuni pugliesi che hanno partecipato all'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata, bandito dalla Sezione regionale Ciclo rifiuti e bonifiche del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualita' urbana, pubblicato sul BURP n. 38 del 14 maggio 2026. Avviso che stanziava 4 milioni di euro, a valere sul POC Puglia 2014-2020, per una platea di 110 Comuni virtuosi, cioe' che nel 2025 hanno fatto registrare una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 70%, per l'acquisto di isole ecologiche informatizzate o di dotazioni e arredi destinati alla raccolta differenziata e al miglioramento dell'igiene urbana negli spazi pubblici. Dei 62 Comuni partecipanti, al momento 54 sono stati ammessi a finanziamento per una spesa totale di euro 3.239.219,75. Di questi, 51 risultano gia' destinatari dell'atto di impegno per un importo complessivo di circa euro 2.978.225,91 a carico dei fondi POC 2014-2020 (con quote di cofinanziamento da parte di alcuni enti).

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