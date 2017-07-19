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            Puglia: gia' impegnati circa 3 mln per 51 Comuni virtuosi raccolta differenziata -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - 'E' importante che Comuni gia' virtuosi abbiano colto l'occasione per efficientare e modernizzare la raccolta differenziata - commenta l'assessore all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento - Questo incentiva i cittadini a essere sempre piu' attenti, perche' semplifica la raccolta differenziata che, soprattutto nei luoghi pubblici e all'aperto, richiede molta piu' attenzione rispetto al semplice gesto di gettare un rifiuto in un qualsiasi cestino. Con questo bando si e' voluto dare una premialita' a quelle Amministrazioni che hanno scelto di investire in una raccolta differenziata che gia' funziona ma che puo' sempre essere migliorata, cosi' da far crescere le percentuali complessive e avvicinarsi agli obiettivi di sostenibilita' che la Regione si e' data'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 06-09-26 14:34:42 (0321)PA 5 NNNN

              


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