Puglia: fonti governo, firma Accordo coesione Regione resta priorita'

Attesa per integrazioni e chiarimenti richiesti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 ott - Continuiamo a leggere dichiarazioni sul fatto che migliaia di imprese pugliesi starebbero aspettando solamente la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'Accordo per la coesione con la Regione, per ricevere i finanziamenti attesi.

Lo indicano fonti di governo.

Ad oggi, precisano le stesse fonti, il motivo principale che rende ancora tecnicamente impossibile la definizione dell'Accordo dipende dal fatto che la Regione Puglia ha proposto interventi per 8,3 miliardi di euro, a fronte di una disponibilita' complessiva di 5,7 miliardi di euro, tra Fondo sviluppo e coesione e Fondo rotativo.

La firma dell'Accordo per la coesione con la Puglia resta una priorita' del Governo, che prosegue il lavoro istruttorio e resta in attesa delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti alla Regione con apposita nota del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio , anche in relazione ai bandi per le imprese, dove sussistono alcune importanti incongruenze ben note alla Regione, in quanto discusse nella riunioni tecniche. Il lavoro del governo prosegue costruttivamente e per queste ragioni risultano sinceramente incomprensibili le polemiche alle quali assistiamo quotidianamente.

