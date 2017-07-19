Puglia: firmato intesa tra Regione-Prefettura-Procura Brindisi lotta capolarato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Sottoscritto il protocollo d'intesa per il potenziamento dell'attivita' di prevenzione e repressione dell'intermediazione illecita, dello sfruttamento del lavoro e del lavoro forzato nel territorio brindisino. L'accordo, autorizzato dalla giunta regionale della Puglia, vede la partecipazione della Prefettura di Brindisi, della Procura della Repubblica, dei Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico e di un'ampia rete di attori istituzionali, economici e sociali. Il protocollo nasce dall'esigenza, maturata in seno al tavolo provinciale per il contrasto al caporalato, di promuovere un approccio coordinato per la vigilanza e il controllo delle infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo del territorio, particolarmente avvertite nei settori del turismo e dell'agricoltura.

