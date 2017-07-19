Puglia: firmato intesa tra Regione-Prefettura-Procura Brindisi lotta capolarato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - L'intesa si inserisce in un programma iniziative che la Regione Puglia, attraverso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, promuove su tutto il territorio regionale per prevenire le infiltrazioni mafiose nell'economia e nella societa', per contrastare lo sfruttamento lavorativo e abitativo delle persone migranti e per favorire la loro piena partecipazione alla vita pubblica e l'accesso ai diritti. La Puglia partecipa inoltre al coordinamento delle cinque Regioni del Sud Italia per definire politiche e linee di intervento condivise sul tema del contrasto al caporalato in un programma quinquennale finanziato con 45 milioni di euro, dal titolo 'Su.Pr.Eme. 2'.

