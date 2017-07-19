Puglia: firmato comodato e concorso progettazione ex Distretto Militare Foggia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Sottoscritto il contratto di comodato d'uso tra il Comune di Foggia e Adisu Puglia, ultimo atto necessario all'avvio del concorso di progettazione per il restauro dell'ex Distretto Militare di Foggia, destinato a diventare una moderna residenza universitaria con 120 nuovi posti letto. Casa dello studente ma non solo: lo storico immobile, infatti, oltre ad ospitare spazi e aree dedicate allo studio e alla socializzazione degli studenti, sara' la sede del nuovo polo museale integrato dedicato al Maestro Umberto Giordano, a cura del Comune di Foggia. Lanciato il concorso di progettazione per la realizzazione della nuova residenza universitaria, strumento a cui anche questa volta Regione Puglia ha deciso di avvalersi per innalzare la qualita' delle proposte progettuali, puntando su processi partecipativi. L'intervento e' supportato da un finanziamento di 20 milioni di euro, proveniente dai Fondi di Coesione e Sviluppo (FSC) e destinato ad ADISU Foggia, per la realizzazione dello studentato presso l'Ex Distretto Militare 'Caserma Oddone' (gia' Convento Francescano), un immobile di proprieta' comunale.

