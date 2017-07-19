Puglia: firmato comodato e concorso progettazione ex Distretto Militare Foggia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha dichiarato: 'Questo intervento centra tre obiettivi che sono fondamentali per la nostra idea di Puglia dei prossimi anni: migliorare l'offerta abitativa a servizio dei piu' giovani e degli studenti, riqualificare del patrimonio storico dei comuni e delle citta' pugliesi, quindi zero consumo di suolo, e costruire una comunita' che occupa e vive gli spazi urbani con energie e funzioni nuove. Abbiamo bisogno di investire sul futuro della nostra Regione e per fare questo dobbiamo rendere attrattiva questa terra per i protagonisti del futuro: i giovani. Dobbiamo investire sulla conoscenza ma anche sulla qualita' della vita degli studenti che frequentano le nostre universita' e vivono le nostre citta''.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 25-01-26 18:11:34 (0411)PA 5 NNNN