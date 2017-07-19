Puglia: finanziati i primi interventi strutturali contro erosione costiera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - La Regione Puglia ha approvato i primi interventi strutturali contro l'erosione costiera, finanziando con circa 16 milioni di euro quattro progetti comunali lungo il litorale regionale. Gli interventi finanziati riguardano la cosiddetta costa bassa: spiagge sabbiose, litorali di ciottoli, tratti misti dove il mare, anno dopo anno, avanza silenziosamente, portando via sabbia, indebolendo gli arenili, mettendo a rischio strade costiere, aree naturali, accessi al mare e attivita' turistiche. Con l'approvazione degli esiti dell'Avviso pubblico finanziato dal Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, la Regione destina complessivamente 15 milioni e 905 mila euro a questi quattro interventi, valutati come immediatamente cantierabili e coerenti con gli obiettivi di adattamento climatico, prevenzione del rischio e resilienza dei territori costieri. I Comuni beneficiari sono Rodi Garganico e Zapponeta in provincia di Foggia, Massafra in provincia di Taranto e Ostuni in provincia di Brindisi.

