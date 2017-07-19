Puglia: dalla Regione 8 milioni di euro sul Bonus Trasporti per gli studenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Otto milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi nell'anno scolastico e accademico 2026-2027. La giunta regionale pugliese ha approvato, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilita' Raffaele Piemontese, in condivisione con l'assessorato alla Cultura e Conoscenza, la nuova edizione del Bonus trasporti studenti per l'anno scolastico e accademico 2026-2027: uno sconto del 50% sul prezzo degli abbonamenti mensili ai servizi di trasporto pubblico interurbano, ferroviari e automobilistici, da ottobre 2026 a maggio 2027 per gli studenti pugliesi appartenenti alle famiglie fragili che ogni giorno utilizzano i servizi di trasporto interurbano nel percorso casa-scuola.

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