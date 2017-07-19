Puglia: dalla Regione 8 milioni di euro sul Bonus Trasporti per gli studenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 'Abbiamo scelto di dedicare una quantita' importante di risorse sulle ragazze e sui ragazzi delle famiglie che hanno maggiori difficolta' economiche - sottolinea Piemontese - perche' per uno studente pendolare il trasporto non e' una spesa accessoria: e' una delle condizioni concrete per poter frequentare ogni giorno la scuola, l'universita' o un percorso di alta formazione.

Dimezzare il costo dell'abbonamento significa alleggerire una voce che pesa per otto mesi consecutivi sui bilanci familiari in un momento particolare in cui le famiglie sono chiamate gia' a fronteggiare piu' spese, anche per la scuola'.

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