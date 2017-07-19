Dati
            Notizie Radiocor

            Puglia: dalla giunta interventi strategici per realta' produttive in difficolta'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - La giunta regionale della Puglia ha dato il via libera a due importanti provvedimenti di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori che vivono situazioni di crisi aziendale o di riorganizzazione produttiva, con un'attenzione particolare agli addetti dell'area dell'ex indotto Ilva che si trovano in condizioni di fragilita' occupazionale. Il primo intervento prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro necessario a garantire la copertura finanziaria del nuovo Avviso pubblico 'CIG 2025 FSE' destinato alla formazione dei lavoratori in Cassa Integrazione con una riduzione dell'orario superiore al 50 % che sono a rischio di espulsione dal mercato del lavoro.

            Il secondo provvedimento approvato dalla Giunta proroga, invece, per il 2026 il trattamento di mobilita' in deroga, recependo l'Accordo sottoscritto tra Regione Puglia e Parti Sociali.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 22-02-26 14:00:43 (0306)PA 5 NNNN

              


