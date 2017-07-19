Puglia: dal prossimo anno scolastico prima sperimentazione apprendistato duale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - L'Inps sara' la cabina di regia per l'attuazione del progetto; fornira' i dati regionali sul mercato del lavoro rilevati dagli Osservatori, offrira' supporto tecnico e giuridico e promuovera' l'iniziativa tramite i propri canali. L'impegno della Regione Puglia sara' quello di prevedere incentivi economici espressamente mirati alla sperimentazione dell'apprendistato nelle scuole individuate dall'Ufficio scolastico regionale, raccordando le iniziative con la programmazione regionale. La Regione si impegna inoltre a diffondere l'iniziativa anche con campagne di comunicazione specifiche. Compito dell'Ufficio Scolastico Regionale sara' quello di individuare le scuole per la sperimentazione delle attivita' progettuali in tutte le province della regione in particolare tra gli istituti tecnici e professionali (i piu' indicati a svolgere questo tipo di sperimentazione) e a supportare azioni di accompagnamento per docenti, studenti e famiglie.

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