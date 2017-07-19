Puglia: dal 24 al 29 agosto la prima edizione della 'Puglia Balloon Cup'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Gravina in Puglia ospitera' dal 24 al 29 agosto la prima edizione della 'Puglia Balloon Cup', una competizione aerostatica internazionale Open che portera' nel cuore della Puglia alcuni tra i migliori piloti italiani ed europei. L'evento rientra nel programma di Puglia Regione Europea dello Sport 2026, intervento finanziato con accordo di coesione Puglia POC 21-27, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Linea 03.02 'Turismo e ospitalita'' - Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche'. E' sostenuto nell'ambito dei Grandi Eventi Sportivi promossi da Regione Puglia, AReT Pugliapromozione e dal brand #WeAreInPuglia, con l'obiettivo di valorizzare le aree interne della Regione attraverso lo sport e il turismo esperienziale. La manifestazione e' promossa dal Consorzio Landing on South Italy - Mongolfiere al Sud Italia e organizzata dall'Aero Club 'Nido delle Aquile' di Ceraso, patrocinata e supportata dal Comune di Gravina in Puglia e Matera, Capitale Mediterranea del Dialogo e della Cultura 2026.

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