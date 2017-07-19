Puglia: dal 24 al 29 agosto la prima edizione della 'Puglia Balloon Cup' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - 'La forza di questa iniziativa si articola su tre pilastri: la bellezza del nostro territorio e in particolare dell'Alta Murgia; il connubio su cui dobbiamo sempre piu' investire: sport e turismo e l'unicita' dell'esperienza. Tutto questo rende la Puglia Balloon Cup una manifestazione unica che punta ad offrire agli atleti e a tutti quelli che seguiranno la competizione un nuovo punto di osservazione sulla Puglia - commenta il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. - Ormai da anni le manifestazioni sportive sono diventate dei veri e propri attrattori turistici, offrendo al mondo uno sguardo sulla Puglia altro. In questo caso il punto di vista e' davvero nuovo. Perche' la Puglia la guarderemo dall'alto in tutto il suo spettacolo suggestivo che il paesaggio dell'Alta Murgia e delle gravine sono in grado di offrire'.

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