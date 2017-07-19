Puglia: da Regione la strategia per riequilibrare il settore vitivinicolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Una strategia operativa per affrontare le criticita' del comparto vitivinicolo pugliese, riequilibrare il rapporto tra offerta e domanda, ridurre le eccedenze e tutelare il reddito delle imprese. E' la proposta che l'assessore regionale all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, intende portare all'attenzione del Governo nazionale, a seguito della condivisione con il Comitato Vitivinicolo della Regione Puglia. La strategia regionale verte su priorita' precise: attuazione del catasto vitivinicolo, governo delle superfici, riduzione delle eccedenze, revisione degli strumenti dell'OCM Vino, rafforzamento della promozione sui mercati internazionali e intensificazione dei controlli lungo la filiera.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 13-09-26 13:18:57 (0247)FOOD,PA 5 NNNN