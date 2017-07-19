Puglia: da Regione la strategia per riequilibrare il settore vitivinicolo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Tra le questioni affrontate nel corso del Comitato, particolare attenzione e' stata dedicata al catasto vitivinicolo. 'Ho ribadito l'urgenza, non piu' rinviabile, nel dover determinare con precisione le produzioni pugliesi. Oggi sappiamo che possiamo contare su 91 mila ettari di superficie vitata in Puglia e una produzione attestata su 8,4 milioni di ettolitri e oltre 23.000 aziende. Ma dobbiamo capire quanto sono estesi i vigneti non censiti e avere dati reali che ci consentano di motivare richieste di aiuti economici e tarare meglio le modalita' di produzione e promozione dei vini pugliesi. Ecco perche' sul catasto vitivinicolo non sono piu' ammissibili ulteriori ritardi', ha ribadito l'assessore regionale all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 13-09-26 13:19:21 (0248)FOOD,PA 5 NNNN