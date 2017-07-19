Puglia: da Regione circa 4 mln per rafforzare rete dei Centri per la Famiglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse nell'ambito dell'avviso pubblico 'Rafforzamento della rete dei Centri per la Famiglia', finalizzato a potenziare sui territori regionali della Puglia la rete dei Centri per la Famiglia. Con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al Welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento della rete dei Centri per la Famiglia, la Regione Puglia punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. L'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Consorzi pugliesi, in collaborazione con i Centri Servizi Famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presi'di laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti e' fissato per il 15 luglio 2026.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-06-26 12:54:14 (0265)PA 5 NNNN