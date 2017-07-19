Puglia: da Regione circa 4 mln per rafforzare rete dei Centri per la Famiglia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - 'Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre piu' complessi e nuove fragilita' educative e relazionali che spesso emergono gia' nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimita' capace di accompagnare le persone nei momenti piu' delicati della vita familiare: dai primi mille giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, fino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento e relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunita' piu' inclusive, consapevoli e solidali', dichiara l'assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili.

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