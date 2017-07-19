Puglia: da Regione 370mila euro per nuovi progetti per cooperazione internazionale
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Pubblicato l'avviso pubblico 2026 'Invito a presentare proposte progettuali' per sostenere, attraverso contributi regionali, la realizzazione di iniziative di partenariato fra comunita' locali, cooperazione internazionale e promozione della cultura dei diritti umani. L'avviso, con una dotazione finanziaria complessiva di 370.000 euro, e' rivolto a enti proponenti, soggetti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro in possesso di una sede operativa in Puglia da almeno 24 mesi alla data di presentazione dell'istanza di candidatura.Le proposte progettuali dovranno rientrare in una delle tre tipologie di azione previste dalla legge regionale 20/2003: Partenariato fra comunita' locali e Cooperazione internazionale.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 30-08-26 16:05:59 (0324)PA 5 NNNN