Puglia: da Regione 370mila euro per nuovi progetti per cooperazione internazionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - L'intervento 2026 nasce da un percorso partecipativo e di confronto con gli stakeholder della cooperazione internazionale e regionale, tra cui gli Operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani' iscritti all'Albo regionale 2026, ha consentito di raccogliere pareri e contributi qualificati, utili alla definizione della programmazione delle attivita' e alla predisposizione dell'avviso. Tra le principali novita' dell'edizione 2026 vi e' la definizione dei contributi massimi per le diverse linee di attivita', secondo quanto stabilito dalle 'Linee di indirizzo' 2026. Per le iniziative relative all'articolo 3, 'Partenariato fra comunita' locali', il contributo massimo e' pari a 10.000 euro; sono confermati i contributi massimi di 40.000 euro per le iniziative di cui all'articolo 4, 'Cooperazione internazionale', e di 20.000 euro per quelle di 'Promozione della cultura dei diritti umani'.

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