Puglia: Consiglio Regionale compie 50 anni, inaugurata una mostra

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bari, 13 lug - - Il 13 luglio di 50 anni fa nasceva il Consiglio Regionale della Puglia e per ricordarlo e' stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, nella nuova sede della Regione, una mostra che ripercorre, in 22 pannelli, l'attivita' del Consiglio nel corso del tempo. Attingendo a materiale di archivio iconografico, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio ha ricostruito l'attivita' istituzionale, legislativa, normativa e diplomatica di questi 50 anni. La Mostra, inaugurata dal Presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, e' stata preceduta dal ricordo di uno dei consiglieri regionali costituenti dell'epoca ed estensore del primo Statuto regionale, Enzo Sorice. "Negli anni 70 - ha ricordato Sorice - le forze politiche compresero che l'unica risposta alle esigenze della popolazione pugliese era lo Statuto per puntare all'ammodernamento dello Stato e delle sue articolazioni territoriali e alla esigenza di programmare lo sviluppo. E lo Statuto della regione Puglia fu percio' la sintesi delle ideologie post fasciste, post comuniste, liberali e cattoliche di quel tempo. Passo' il concetto che l'uomo viene prima dello Stato e che lo Stato non e' l'unico ordinamento giuridico e che ha il compito di garantire cio' che si determina nella societa'. E si passo' cosi' alla Regione come organo che legifera e che da occasione di partecipazione alla vita pubblica andando dallo Stato di diritto allo Stato democratico".

