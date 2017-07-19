Puglia: Consiglio, approvato Ddl agevolazioni fiscali enti del Terzo Settore
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimita' il disegno di legge 'Agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo Settore. Modifica all'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7'. Il provvedimento garantisce la continuita' dell'esenzione Irap, limitatamente alle attivita' non commerciali, anche agli enti gia' qualificati come Onlus che stanno perfezionando l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'intervento si inserisce nel processo di attuazione della riforma nazionale del Terzo Settore e accompagna la fase di superamento dell'Anagrafe delle Onlus prevista dalla normativa nazionale, assicurando continuita' al regime agevolativo vigente.
com-Dca.
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