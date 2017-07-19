Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Puglia: Consiglio, approvato Ddl agevolazioni fiscali enti del Terzo Settore

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimita' il disegno di legge 'Agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo Settore. Modifica all'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7'. Il provvedimento garantisce la continuita' dell'esenzione Irap, limitatamente alle attivita' non commerciali, anche agli enti gia' qualificati come Onlus che stanno perfezionando l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'intervento si inserisce nel processo di attuazione della riforma nazionale del Terzo Settore e accompagna la fase di superamento dell'Anagrafe delle Onlus prevista dalla normativa nazionale, assicurando continuita' al regime agevolativo vigente.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 12-07-26 12:12:20 (0185)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.