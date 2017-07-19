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            Puglia: Consiglio, approvato Ddl agevolazioni fiscali enti del Terzo Settore -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - 'L'approvazione del Consiglio regionale conferma l'attenzione della Regione verso il Terzo Settore in una fase di transizione particolarmente significativa', ha dichiarato l'assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili.

            'Si tratta di un intervento che non introduce nuove agevolazioni, ma conferma un impianto gia' esistente, garantendo continuita' agli enti interessati nel passaggio al RUNTS. Ringrazio il Consiglio regionale per il voto e per la sensibilita' dimostrata su un tema che riguarda la continuita' operativa di una parte importante del nostro sistema di welfare', ha aggiunto l'assessore.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 12-07-26 12:12:39 (0186)PA 5 NNNN

              


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