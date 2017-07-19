Puglia: confermati tetti spesa prestazioni ambulatoriali privati convenzionati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - La giunta regionale della Puglia ha approvato una delibera con cui vengono confermati i tetti di spesa relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale da parte delle strutture private accreditate e contrattualizzate. Si tratta di prestazioni erogate con oneri a carico del SSR, che nel 2026 superano di poco i 100 milioni. In vista della definizione di nuove linee di indirizzo per il riparto del budget tra le strutture, inoltre, e' stata ampliata la possibilita' di partecipazione delle associazioni datoriali e di categoria al tavolo regionale di confronto. In pratica e' stata eliminata la soglia del 10% per la rappresentativita' a livello regionale delle organizzazioni datoriali e di categoria.

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