Puglia: confermati tetti spesa prestazioni ambulatoriali privati convenzionati -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - La riorganizzazione e' legata sia alla necessita' di ridurre le liste d'attesa allineando l'acquisto di prestazioni sulla base dei bisogni di cura attuali. Inoltre i nuovi criteri di riparto saranno definiti sulla base della legge regionale n.
14 del 2025 secondo cui 'la Regione Puglia ripartisce il fondo regionale per la radiodiagnostica da assegnare a ogni singola azienda sanitaria locale in proporzione al numero degli abitanti per singola provincia' e tenendo conto delle determinazioni scaturite dal tavolo di confronto con le associazioni. Resta confermato che spetta alle Aziende sanitarie locali la valutazione dei rispettivi fabbisogni assistenziali ai fini dell'assegnazione del tetto di spesa tra gli erogatori privati accreditati, anche con riferimento al tetto di spesa da assegnare ai nuovi accreditamenti.
com-Dca.
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