Puglia: circa 2 mln per persone con disturbi neuro-sviluppo e spettro autistico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Quasi 2 milioni di euro per rafforzare in Puglia la rete dei servizi rivolti ai minori e ai giovani con disturbi dello spettro autistico e del neuro-sviluppo. Le risorse, pari a 1.981.896 euro, finanzieranno, per il tramite degli Ambiti territoriali sociali, attivita' dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico, garantendo continuita' ai percorsi gia' avviati sui territori e consolidando il ruolo degli ATS e dei Consorzi pugliesi attraverso una presa in carico sempre piu' integrata tra servizi sociali, sanitari ed educativi. La misura si articola su due linee di azione: il sostegno ai percorsi di socializzazione, autonomia e partecipazione di minori e giovani con disturbi dello spettro autistico ed il rafforzamento dell'inclusione scolastica mediante il potenziamento del supporto educativo e una piu' stretta integrazione tra Ambiti territoriali sociali, istituzioni scolastiche ed e'quipe di neuropsichiatria infantile.

com-Dca.

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