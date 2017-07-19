Puglia: circa 2 mln per persone con disturbi neuro-sviluppo e spettro autistico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - 'Questa programmazione rappresenta una scelta politica chiara: non disperdere i percorsi costruiti nei territori, ma rafforzarli e renderli parte stabile delle politiche pubbliche. Abbiamo scelto di costruire questa programmazione insieme agli Ambiti territoriali sociali, riconoscendo ai territori la possibilita' di orientare le risorse in base ai bisogni effettivi delle comunita' locali. L'obiettivo e' garantire non soltanto un incremento quantitativo dei servizi, ma soprattutto una maggiore qualita' della presa in carico, attraverso percorsi coerenti con il progetto terapeutico individualizzato e con il PEI', dichiara l'assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili.

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