Puglia: avviso per servizi vigilanza armata, custodia e portierato Regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - E' stato pubblicato il nuovo avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia e portierato per le sedi della Regione Puglia, relativo agli esercizi 2026-2027.

Il valore complessivo dell'appalto e' pari a 18.663.828,08 euro ed e' suddiviso in due lotti: il primo, relativo ai servizi di vigilanza armata, e' finanziato con risorse pari a 11.028.960 euro; il secondo, relativo ai servizi di custodia e portierato, e' finanziato con 7.634.868,08 euro.

L'affidamento avverra' tramite procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici indicati nel Dlgs 36/2023 nonche' gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di idoneita' professionale previsti dal disciplinare di gara. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 2 marzo 2026.

