Puglia: avviso per servizi vigilanza armata, custodia e portierato Regione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - 'Applichiamo per la prima volta - su un servizio di particolare rilevanza, perche' riguarda la vigilanza, la custodia e il portierato di tutte le sedi regionali diffuse sul territorio pugliese - la legge regionale sul salario minimo. Si tratta di una novita' importante, perche' garantisce a questi lavoratori un trattamento economico minimo inderogabile', dichiarano l'assessore al Bilancio e al Personale della Regione Puglia, Sebastiano Leo, e l'assessore all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, il cui Assessorato e' competente per la gara. 'Con questa misura siamo probabilmente la prima Regione ad applicare gia' il salario minimo negli appalti regionali. E' una scelta dettata dalla nostra legge regionale, ma anche di buon senso - prosegue Leo - soprattutto se si considera che questi lavoratori, pur assicurando un servizio fondamentale per la collettivita', erano spesso retribuiti con compensi di pochi euro l'ora'.

