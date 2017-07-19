Puglia: appuntamento per la giornata regionale della costa 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Un'intera Regione affacciata sul mare che si mobilita per prendersi cura della propria costa, trasformandola in uno spazio di partecipazione, inclusione e tutela del bene comune. Oggi, domenica 12 aprile la Puglia celebra la Giornata regionale della Costa 2026, un appuntamento che mette al centro il patrimonio costiero come leva di sviluppo sostenibile, identita' collettiva e responsabilita' condivisa. Istituita con la Legge regionale n. 15 del 9 aprile 2024, la Giornata della Costa rappresenta un'iniziativa culturale e simbolica che rafforza il ruolo della Puglia come regione capofila in Italia nella tutela del sistema costiero. La visione per il 2026 e' chiara: trasformare gli 800 chilometri di litorale pugliese in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto di cittadinanza attiva, dove istituzioni, cittadini, imprese, scuole e associazioni collaborano per sviluppare una nuova cultura della costa.

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