Puglia: approvati i progetti delle prime 50 imprese su bando welfare aziendale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Si e' conclusa la valutazione dei primi 50 progetti presentati in Puglia a valere sull'avviso Piani di welfare aziendale, finanziati con le risorse del Fondo sociale europeo, Programma operativo 2021-27. I contributi erogati, sotto forma di aiuti de minimis, sosterranno i costi di beni e servizi di welfare da erogare in favore di circa 1.500 lavoratori di cui la maggioranza donne (54,2% del complesso). Le misure di welfare, scaturiscono da una approfondita analisi del fabbisogno di conciliazione vita -lavoro condotta dalle imprese sul personale e saranno erogate sotto forma di voucher o di rimborso spese. Il budget individuale ha due tetti massimi: 5.000 euro ai dipendenti con figli a carico, 3.000 ai dipendenti senza figli. Il contributo pubblico medio assegnato per impresa e' pari a 41.000 euro. Sulla dimensione delle 50 imprese ammesse: 37 sono micro/piccole (cioe' secondo la classificazione europea, con meno di 50 dipendenti, un fatturato annuo o totale di bilancio inferiore a 10 milioni) 13 medie imprese (cioe' con meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo inferiore a 50 milioni oppure in totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni).

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 31-01-26 16:11:54 (0397)PA 5 NNNN