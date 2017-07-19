Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Puglia: approvati i progetti delle prime 50 imprese su bando welfare aziendale -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - L'avviso Welfare aziendale intende finanziare interventi in grado di rispondere ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e, piu' in generale, di raggiungimento di un complessivo well-being delle lavoratrici e dei lavoratori. Dopo aver sostenuto - durante la precedente programmazione POR 2014-2020 - la promozione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi basati sulla flessibilita' oraria e organizzativa, l'attuale programmazione si concentra sul raggiungimento di un complessivo benessere, connesso alla risposta alle plurime esigenze, anche in relazione a figli e familiari anziani, portatori di disabilita' e/o non autosufficienti, nella consapevolezza che proprio il benessere e' una leva di fidelizzazione che genera effetti positivi sulla competitivita' dell'impresa.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 31-01-26 16:12:30 (0398)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.