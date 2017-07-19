Puglia: aperto l'avviso pubblico NIDI Just Transition Fund Taranto
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale della Puglia l'avviso NIDI - Nuove Iniziative d'Impresa del Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF) Italia 2021-2027 - Piano territoriale della Provincia di Taranto - Priorita' 2 'Sostegno alla transizione dell'area di Taranto' - Azione 2.6 'Sviluppo imprenditoriale, creazione d'impresa e investimenti produttivi' che sostiene la nascita di nuove microimprese collocate nella Provincia di Taranto, impegnate in specifici settori produttivi. Le misure rientrano nel Programma Just Transition Fund - JTF, che ha l'obiettivo di consentire al territorio di Taranto di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione europea.
com-Dca.
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