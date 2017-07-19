Puglia: aperta finestra 2026 Inventario Patrimonio Culturale Immateriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Si e' aperta ufficialmente la finestra per l'iscrizione di beni, saperi, pratiche e tradizioni della cultura pugliese all'Inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale. Fino al 30 giugno 2026, le comunita' pugliesi titolari di beni culturali immateriali potranno presentare un'istanza per consentire il riconoscimento di tali beni come elementi identitari della cultura del nostro territorio. L'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia, istituito nel 2025, rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni di usi, pratiche, espressioni, conoscenze e competenze che costituiscono e rendono riconoscibile l'identita' culturale della Puglia in Italia e nel mondo.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-02-26 12:09:13 (0188)PA 5 NNNN