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            Puglia: al via nuovo avviso microcredito sociale per persone in difficolta' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - 'Il Microcredito Sociale si configura come uno strumento di welfare attivo rivolto non tanto alla gestione delle emergenze, ma al rafforzamento delle condizioni che consentono di uscire da situazioni di fragilita' prima che queste si trasformino in esclusione strutturale. Questa misura segna un cambio di passo culturale, e questo per noi e' molto importante: in un mondo caratterizzato da continui rincari, rappresenta una risposta concreta per una platea spesso dimenticata, che vive in una dimensione di sofferenza economica e sociale.' - ha dichiarato l'assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili. 'Questo intervento - ha aggiunto - intercetta persone che non rientrano pienamente nei criteri dell'assistenza tradizionale ma che risultano esposte a processi di esclusione economica e sociale, mirando cosi' a evitare la cronicizzazione del bisogno'.

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            (RADIOCOR) 25-04-26 14:51:58 (0328)PA 5 NNNN

              


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